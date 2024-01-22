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Почему не растёт Газпром

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Рынок растёт – Газпром 150-160 руб., рынок падает – Газпром на тех же уровнях. Что проиcходит? Почему акции газового монополиста не растут? Способны ли акции компании в 2024 удивить всех ростом?

Аналитики БКС Мир инвестиций, отвечая на вопрос, отмечают в еженедельном выпуске «Без плохих новостей», что дивиденды по Газпрому ожидаются на уровне 16 руб. на акцию.

– Доходность около 10% – это немного ниже доходности большинства компаний-аналогов. Как только Газпром подпишет контракт «Сила Сибири – 2» на 50 млрд кубометров, показатели начнут улучшаться. Однако гарантии, что это произойдёт именно в этом году, к сожалению, нет, – поясняют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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