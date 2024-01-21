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В Приангарье пожары случились почти единовременно в двух одноименных поселках Листвянка

В Иркутской области есть два населенных пункта Листвянка – один из них находится в Иркутском районе, другой – в Куйтунском. Здесь минувшей ночью почти одновременно случились пожары. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В частности, в деревне Листвянка Куйтунского района горела баня. Хозяева не уследили за печкой, и в результате деревянная постройка выгорела изнутри.

В поселке Листвянка Иркутского района горело кафе. Пожарным, которые прибыли к месту, удалось не допустить перехода огня на соседние строения. Здание заведения общепита повреждено на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, на кухне замкнула проводка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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