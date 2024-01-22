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Глава Wildberries: «Мы работаем над восстановлением логистики круглосуточно»

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выступила с видеообращением после крупного пожара, случившегося в Шушарах. Бизнеследи прокомментировала ситуацию.

«Большое искренне спасибо всем за слова поддержки – наши партнерам, нашим продавцам и клиентам. Самое главное – это то, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании – это огромное испытание. Сейчас мы работает круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства. Благодаря вашей поддержке мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», – сообщила спикер.

Напомним, здание склада Wildberries в петербургских Шушарах загорелось 13 января. Возгорание было сильным – ущерб от него оценивают примерно в 10 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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