Назван топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области в январе

Эксперты hh.ru проанализировали более 16 тысяч вакансий, открытых в январе в Иркутской области, и выяснили, какие специалисты сейчас наиболее востребованы.

За неполный январь в Иркутской области работодатели открыли 16,9 тысяч вакансий.

При этом, самый высокий спрос в регионе сейчас зафиксирован на водителей, на их долю приходится 7,9% от всего объема предложений о работе. На втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и работе с клиентами (7%), на третьем – продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,7%).

Интересно, что в целом по России в топе-3 распределение приоритетов работодателей выглядит чуть иначе: на первом месте продавцы-консультанты (8,2%), на втором – менеджеры по продажам (7%), на третьем – водители (4,4%).

Кроме того, наиболее высокий спрос в Иркутской области в январе коснулся машинистов (4,3%), поваров (2,6%), врачей (2,4%), бухгалтеров и электромонтажников (по 2,1%), разнорабочих (2,0%), операторов call-центров (1,9%), кладовщиков и автомехаников (1,7%), сантехников (1,6%), сварщиков (1,5%) и инженеров-конструкторов (1,4%).

Наиболее редкие и единичные вакансии – брокер, режиссер, BI-аналитик, журналист, оценщик и директор юридического департамента.