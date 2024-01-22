ИЭСК подключила к электросетям 19 медучреждений в Иркутской области в 2023 году

Среди них 9 общеобразовательных школ, 4 детских сада, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок, а также 19 больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В общей сложности ими смогут пользоваться около 40 тысяч человек, проживающих преимущественно в селе.

Примечательно, что 20 объектов энергетики смогли подключить досрочно – в среднем на 5-6 месяцев раньше запланированных в договорах дат. В их числе школы на 325 мест в Дзержинске Иркутского района и на 250 мест в селе Тихоновка Боханского, а также детсад на 145 ребят в Усть-Куде, физкультурно-оздоровительный комплекс в деревне Карлук и 6 еще фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона.

Чтобы осуществить подключения, потребовалось выполнить довольно большой объем работ: от увеличения мощностей питающих подстанций до модернизации линий разного класса напряжения. Кроме того, специалисты установили несколько новых трансформаторных подстанций, часть заменили на более мощные, проложили участки кабельных и воздушных линий. Общий объем выделенной мощности превысил 3,5 мегаватта.

В наступившем году специалисты Иркутской электросетевой компании планируют выполнить необходимые работы для обеспечения электроснабжением 46 объектов: 17 школ и 6 детских садов, 10 ФОКов и спортплощадок, и также 13 объектов здравоохранения. Значительная часть из них – в отдаленных населенных пунктах и на севере региона. Например, ФОКи в в Нижнеудинском, Усть-Илимском, Усть-Кутском и Качугском районах, а также школа, детсад и дом культуры в Жигаловском. Это важная часть работы по обеспечению возможностей для социально-экономического развития Иркутской области.