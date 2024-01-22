Энотуризм и глэмпинги – самые популярные направления путешествий по России в 2024 году

Эксперты платформы Свое За городом РСХБ проанализировали спрос на агротуры по России в 2023 году и спрогнозировали какие туры станут наиболее востребованными в новом туристическом сезоне. Самыми перспективными из них стали винный туризм (энотуризм) и туры на фермы с глэмпингами.

Как показало исследование аналитиков платформы Свое За городом РСХБ, наиболее популярными направлениями туризма в уходящем году были гастрономические и этнографические туры. Их посетило 2350 и 1320 человек соответственно. Самыми посещаемыми регионами стали Москва и Московская область, республика Крым, республика Татарстан, республика Калмыкия и Тверская область. Всего на платформе сейчас размещено 2 000 туров с учетом сезонных и праздничных поездок от более чем 500 фермеров.

Среди самых перспективных направлений эксперты платформы свое за городом выделяют два основных – винный туризм и проживание на ферме в глэмпинге. Интерес на них за прошлый год вырос на 40% и 70% соответственно. Всего сейчас на платформе Свое За городом размещено 37 винных туров в 3 винодельческих регионах России: Краснодарском крае, Республике Крым, Ростовской области, а также 25 глэмпинг-туров в 15 регионах, в числе которых Чукотский Автономный округ, Московская область, республика Крым, Алтайский край.

По данным опроса, проведенного РСХБ, треть россиян давно мечтают посетить одну или несколько российских виноделен, еще одна треть планирует посетить винодельню в обозримом будущем, 22% уже были в винных турах, а остальные не были и не планируют. При этом 66% опрошенных признались, что не очень хорошо разбираются в вине, но хотели бы. Треть респондентов хотела бы побывать на винодельческих объектах в Краснодарском крае, четверть – в Крыму, на третьем месте по популярности среди винодельческих регионов – Долина Дона (Ростовская область), на долю Волгоградской области и Республики Дагестан пришлось 15% и 13% соответственно. Самыми популярными объектами винного туризма россияне назвали крымские «Массандру» (23%) и «Золотую балку» (17%), а также Абрау-Дюрсо вблизи Новороссийска (16%).

Вторым популярным направлением 2024 года станет проживание на ферме в глэмпинге: за последний год количество туров достигло 25. По оценкам экспертов Россельхозбанка, общий экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году должен вырасти до 20-22 млн человек в год, до 10% из которых будут отдыхать именно в глэмпингах. Их число, по прогнозам экспертов, к 2025 году достигнет 500.

Самой большой популярностью среди таких туров на платформе Свое За гордом пользуется проживание в глэмпинге на винограднике в 2023 году их посетило 150 человек. Эксперты платформы не планируют останавливаться на достигнутом и в грядущем году планируют увеличить количество путешествия с проживанием на ферме в глэмпинге в 3 раза, расширив географию на 5 новых регионов и областей.

«Прошлый год показал повышенный интерес пользователей Свое За городом к агротуризму – количество туров, размещенных на платформе увеличилось вдвое, фермеров-«туроператоров» – в 10 раз. Одними из самых востребованных является тур «День на ферме», где каждый участник может попробовать себя в качестве фермера – с начала года его приобрели 1600 человек. Одной из задач платформы на 2024 год является проработка маршрутов в формате выходного на природе с проживанием недалеко от ферм (при отсутствии объектов размещения на ферме) и в их пакет будет входить возможность посещения фермерского хозяйства в формате экскурсий и мастер классов. Кроме того, мы ведем переговоры активно с круизными компаниями об организации экскурсионных выездов на фермы с мастер-классами, а также туры с посещением северных деревень и дегустацией блюд народов Севера. Планов много и все они направлены на то, чтобы россияне все чаще открывали различные уголки родины во всем их многообразии, включая гастрономическое», – отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.