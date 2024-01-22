РСХБ продолжает развитие «Агроклассов»

19 декабря в головном офисе Россельхозбанка состоялось межведомственное совещание по реализации мероприятий по развитию агроклассов в Российской Федерации, в котором приняли участие представители Государственной Думы, министерств и вузов страны.

Развитие сельского хозяйства и повышения уровня образования и квалификации аграрных кадров является одним из стратегических приоритетов России. Однако для привлечения специалистов в АПК требуется заинтересовать их ещё на начальных этапах обучения. Для популяризации аграрного образования Россельхозбанк как опорный банк АПК страны ведёт тесную работу с Министерством сельского хозяйства и Министерством Просвещения.

19 января 2024 года представители банка, министерств, образовательных и общественных организаций, а также вузов и ссузов России провели совещание по вопросам организации агроклассов и их правового закрепления в системе образования. К сентябрю 2023 года в подведомственном было создано порядка 2000 агроклассов.

Среди обсужденных тем совещания представители образовательных и общественных институтов подняли вопрос о создании методических рекомендации для получения агрообразования как в школах, так и в средних специальных и высших учреждениях. Представители Минпросвещения рассказали о мероприятиях, проводимых региональными институтами для популяризации агроклассов и сельской жизни, а также о разработке дорожной карты проекта.

«Приятно, что мы начинаем год с обсуждения именно аграрного образования в нашей стране. Важно проработать механизм предоставления каждому обучающемуся иметь равные возможности в получении аграрных профессий, а также важно популяризировать это направление среди школьников. За прошедший год РСХБ организовал 8 брендированных аудиторий, выделил 14 грантов по 1 миллиону рублей для молодых учёных, создал 6 эндаумент-фондов вузов, а также провел проект «Агролидеры» для студентов. Одними из самых ярких мероприятиями года в агрообразовании несомненно стали конференция «Созвездие агротеха», конкурс «Школьный агростартап» в партнерстве с Российский Союзом сельской молодежи и конечно конкурс «АГРО НТРИ-2023». Мы надеемся, что в предстоящем году будет создано ещё больше проектов по развитию агрообразования во всех регионах России», — отметила советник Председателя Правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

В июле 2023 года Россельхозбанк запустил образовательную платформу «Агроклассы». Школьники-участники этого проекта имеют возможность в цифровом формате получать все начальные знания о сельском хозяйстве, а преподаватели – обмениваться опытом.