Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса

Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн занял 11 место в рейтингах лучших интернет-банков для бизнеса – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей без сотрудников.

Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank – 2023. В рейтингах банки ранжировались согласно итоговой оценке, которая формировалась на основе анализа более чем 780 критериев, и показывала, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои бизнес-задачи в интернет-банке. В исследовании эксперты особо отметили сильные стороны Уралсиб Бизнес Онлайн – интерфейсы для работы с бухгалтерией, отправкой валюты и валютного контроля и депозитов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.