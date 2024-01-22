Турпоток в Азию вырос в пять раз

В их числе Япония, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Южная Корея. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитику «Яндекс Путешествий».

Отмечается, что самое быстрорастущее направление для поездок у россиян – Азия. Сильнее всего в 2023 году вырос спрос на путешествия в Японию (+570%), Индонезию (+393%), на Филиппины (+345%), в Таиланд (+203%) и Южную Корею (+195%). Также благодаря прямым перелетам увеличилось число поездок в Индию (+97%) Иран (+77%) и в Китай.

Из стран ближнего зарубежья сильнее всего вырос спрос на поездки в Азербайджан (+84%), Грузию (+45%) и Беларусь (35%).

Ранее стало известно, что турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, планируется увеличить вдвое, до 3,6 млн человек к 2036 году. По итогам 2023 года турпоток должен составить 1,7 млн человек, такие данные на итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Игорь Кобзев.

Среди российских направлений, как и годом ранее, лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 направлений также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны. Средний чек на туры по России составил 86 569 рублей.