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Герман Греф стал самым упоминаемым бизнесменом в российских СМИ в 2023 году

По итогам 2023 года глава Сбербанка Герман Греф вернулся на первое место в рейтинге самых упоминаемых в российских СМИ бизнесменов и топ-менеджеров. Это следует из расчетов «Коммерсанта» в 11-м ежегодном проекте «Лига выдающихся бизнесменов», измеряющем медиаприсутствие и медиавлияние российской деловой элиты.

Господин Греф вошел в топы по упоминаемости в различных сегментах: в прессе, на ТВ и радио, в интернете. Всего глава крупнейшего госбанка представлен в 11 медиарейтингах, в том числе среди самых говорящих, самых запрашиваемых, самых денежных и самых приближенных к власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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