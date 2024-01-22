Заемщикам станет проще отказаться от ненужных дополнительных услуг

С 21 января в заявлении на кредит или заем больше не будет сервисов, которые не влияют на условия договора и сам факт одобрения заявки. Чтобы оформить необязательные услуги, придется подписать отдельное заявление. Об этом рассказали в отделение Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Банки будут включать в полную стоимость кредита цену тех услуг, от которых зависят условия договора или без них деньги просто не выдадут. Эта цифра указана в рамке в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора. Клиент сможет сразу увидеть, сколько придется отдать банку или МФО за использование заемных денег, и принять взвешенное решение — соглашаться на такой договор или нет.

Заявление на любые сервисы, которые не влияют на кредит, будет оформляться отдельно. Покупать их необязательно – только если они заинтересуют.

Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банк или МФО обязаны прислать клиенту уведомление с информацией обо всех подключенных сервисах. Оно придет в личный кабинет на сайте кредитора, на электронную почту или другим способом, указанным в договоре.

В уведомлении будут перечислены все допуслуги с их стоимостью. Также банк обязан напомнить клиенту, что в течение 30 дней со дня заключения договора он может от них отказаться и вернуть за них деньги. Если услуги влияют на процент, срок или другие условия договора, то в уведомлении будет уточнение, что изменится в случае отказа.