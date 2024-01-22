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Избирательный штаб Владимира Путина в Иркутской области завершил сбор подписей

Подписи уже переданы в Москву и в ближайшее время вместе с подписными листами из других регионов России будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Об этом на встрече с волонтерами сообщил сопредседатель регионального избирательного штаба Владимира Путина Анатолий Стрельцов.

На сегодняшний день в избирательной кампании участвуют 11 человек – восемь от политических партий и трое самовыдвиженцы. Трое из них – Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ – официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты. Выборы Президента России назначены на 15, 16 и 17 марта.

Ранее стало известно, что в Иркутской области зарегистрированы 1 828 215 избирателей. Максимальная численность избирателей зафиксирована в Иркутске – 451 857 человек, в Ангарском городском округе – 177 247, Братске – 162 074. Меньше всего избирателей зарегистрировано в Катангском районе – 2 712 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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