МТС приглашает предпринимателей Приангарья на бесплатные вебинары по маркетингу и дистанционным коммуникациям

Предпринимателей Иркутской области, представителей учебных заведений и руководителей IT-направлений ждут на бесплатных вебинарах по маркетингу, продажам, дистанционным коммуникациям и защите данных (18+).

Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной.

Участие бесплатное, но требуется регистрация по ссылке.

23 января в 18:00 (ирк) состоится вебинар Как найти клиентов с МТС Маркетологом, в ходе которого вы узнаете, как привлекать новых клиентов и покупателей, а также сможете разобраться в современных трендах маркетинга и продаж, и узнаете о самых эффективных кейсах компаний, которые работают с «умной» рассылкой.

24 января в 18:00 (ирк) пройдёт вебинар Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях. На вебинар приглашают проректоров, руководителей учебных и методических отделов, руководителей отделов по информатизации.

25 января в 18:00 (ирк) МТС приглашает на вебинар Как перенести обучение и адаптацию сотрудников на отечественное ПО. Эксперт по обучению МТС Линк Евгений Смирнов расскажет, проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, обеспечить безопасность данных при обучении и ускорять и упрощать адаптацию коллег за счет вебинаров.

30 января в 18.00 (ирк) состоится заключительный вебинар этого месяца. Эксперты поделяться информацией о том, как государственные организации используют российские сервисы для онлайн-встреч и совещаний.