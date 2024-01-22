Иркутская область заняла 55 место в России по уровню преступности

На 10 тыс. жителей региона в 2023 году пришлось 158,6 преступлений. Данные приводит РИА Новости.
В 2023 году в Приангарье на 10 тыс. населения зарегистрировано по 158,6 преступлений и 44,1 тяжких преступлений. За год их число снизилось на 1,8% и 6,2%.
|
Место
|
Регион
|
Число преступлений в 2023 году на 10 тыс. населения
|
55
|
Иркутская область
|
158,6
|
56
|
Новосибирская область
|
159,5
|
65
|
Красноярский край
|
176
|
79
|
Республика Бурятия
|
194,2
Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов стала Чечня, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тыс. жителей, при общероссийском уровне 133 преступления на 10 тыс. человек. Республика занимает лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.
Самый высокий уровень зарегистрированной преступности оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай, где в 2023 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно). При этом эксперты отмечают, что почти во всех регионах из замыкающей тройки рейтинга, за исключением Коми, уровень преступности снизился по сравнению с предыдущим годом.
Вторую и третью строчку рейтинга занимают соответственно Ингушетия (40,8 преступления на 10 тыс. жителей) и Дагестан (43,7). Ниже общероссийского уровень преступности в прошлом году отмечен в 43 регионах.