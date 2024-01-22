Иркутская область заняла 55 место в России по уровню преступности

На 10 тыс. жителей региона в 2023 году пришлось 158,6 преступлений. Данные приводит РИА Новости.

В 2023 году в Приангарье на 10 тыс. населения зарегистрировано по 158,6 преступлений и 44,1 тяжких преступлений. За год их число снизилось на 1,8% и 6,2%.

Место Регион Число преступлений в 2023 году на 10 тыс. населения 55 Иркутская область 158,6 56 Новосибирская область 159,5 65 Красноярский край 176 79 Республика Бурятия 194,2

Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов стала Чечня, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тыс. жителей, при общероссийском уровне 133 преступления на 10 тыс. человек. Республика занимает лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.

Самый высокий уровень зарегистрированной преступности оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай, где в 2023 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно). При этом эксперты отмечают, что почти во всех регионах из замыкающей тройки рейтинга, за исключением Коми, уровень преступности снизился по сравнению с предыдущим годом.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают соответственно Ингушетия (40,8 преступления на 10 тыс. жителей) и Дагестан (43,7). Ниже общероссийского уровень преступности в прошлом году отмечен в 43 регионах.