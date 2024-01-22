Подработка есть у 18% работающих иркутян

Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на работу. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Иркутска.

В Иркутске подработки имеют 18% опрошенных. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (21%). Среди удаленщиков 24% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди горожан, трудящихся на территории работодателя, – 19%.

На подработки 60% опрошенных тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (24%), еще 16% уделяют подработке более 20 часов в неделю.

Каждому третьему подработки приносят от 10 до 30% общего дохода. По оценкам 40% опрошенных, доход от подработки составляет менее 10% их общего дохода. 14% зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 12% опрошенных – более 50% от общего дохода.

Работающие дистанционно тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя.