Шелеховские школьницы стали победителями викторины «ALюментарно»

Ученицы лицея Алиса Кадникова и школы №12 Дарья Мальнёва получили ценные призы от РУСАЛа за победу в онлайн-викторине, которой завершился большой интеллектуальный марафон РУСАЛ фестиваль#НАУКА-2023.

«РУСАЛфестивAl #НАУКА» в 2023 году прошел масштабно, он объединил 13 городов от Иркутской до Мурманской областей и впервые проводился в двух форматах – оффлайн и онлайн режимах. Финальным этапом научного события стало онлайн-шоу «АLюментарно». В нем приняли участие более тысячи российских школьников. В завершении шоу состоялась викторина, по итогам которой юные шелеховчанки показали отличные результаты.

«Поздравляю вас с победой. Надеюсь, вы и дальше продолжите участвовать в активностях, которые проводит РУСАЛ для школьников и студентов. Молодёжь – это наше будущее. И для того, чтобы наука и производство развивались, нам нужны талантливые кадры. В РУСАЛе есть все условия для развития кадрового потенциала, компания заинтересована в молодых специалистах», – поприветствовал победителей директор ИркАЗа Артём Фоминых.

Научный фестиваль РУСАЛ организует с 2016 года. Основатель компании Олег Дерипаска всегда поддерживал проведение таких мероприятий для младшего поколения. Сейчас просветительская деятельность, как и профориентационная работа с детьми – в числе ключевых направлений для компании.

– Я очень рада, что вошла в число победителей. Спасибо компании РУСАЛ за проекты, в которых мы, шелеховские школьники, можем принимать участие. В сентябре я была волонтером на научном шоу РУСАЛ фестиваль#НАУКА, который проходил в Шелехове, а летом ездила в Красноярские столбы в рамках проекта «ЭкоПоколение». Уже ждем следующие мероприятия для молодёжи, – Дарья Мальнёва, ученица школы №12 Шелеховского района.

На встрече школьницы узнали еще об одном образовательном проекте РУСАЛа – Всероссийской олимпиаде для школьников по физике, математике, информатике и химии «13 элемент. Алхимия будущего». Благодаря участию в ней, любой желающий может расширить свои знания в точных науках. А победители получат дополнительные баллы к своим результатам по ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры алюминиевой компании.

Регистрация открыта до 28 января.