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Индекс личной инфляции достиг годового максимума в декабре

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, дефлятор FMCG*, демонстрирующий личную инфляцию потребителей на товары повседневного спроса, в декабре прошлого года достиг отметки в 203,1%. За месяц Индекс прибавил 1,3%.

Накопленное с начала года значение дефлятора составило 19,3%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Дефлятор вырос на 23,2%. Накопленная же с начала года личная инфляция на товары повседневного спроса по итогам 2023 года составляет 19,3%.

* Дефлятор Ромир демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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