Пассивный доход есть у 24% россиян

Как правило он составляет 20% от основного, пишет РБК со ссылкой на «СберСтрахования жизни» и платформы «Работа.ру».

Каждый четвертый (24%) россиянин рассказал о наличии источников пассивного дохода, размер которого у большинства из них не превышает 20% от основного. К такому выводу пришли аналитики

«У 16% респондентов есть банковский вклад или накопительный счет, 4% инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. А 1% опрошенных передали свои деньги в доверительное управление», – говорится в исследовании.

Директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров отметил, что у большинства респондентов (85%) с пассивным доходом его ежемесячный размер составляет около 20% от основного, у 7% – 20-50%, у 1% – 80-100%, еще 6% опрошенных сообщили, что пассивный доход для них является единственным источником денежных средств.

Ранее стало известно, что подработка есть у 18% работающих иркутян. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (21%). Среди удаленщиков 24% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди горожан, трудящихся на территории работодателя, – 19%.

На подработки 60% опрошенных тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (24%), еще 16% уделяют подработке более 20 часов в неделю.