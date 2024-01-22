Альфа-Банк запустил гибридные цифровые права с поставкой физического актива

Альфа-Банк провел первую гибридную сделку на своей платформе цифровых финансовых активов А-Токен. Это первая гибридная сделка такого масштаба на рынке. Эмитентом по сделке выступил сам Альфа-Банк, общая сумма выкупа составила 29,8 млн рублей.

В первой сделке с гибридным цифровым правом в качестве физического актива использовалось золото. Стоимость прав, связанных с этим активом, зависит от рыночной цены аффинированного золота, определяемой на основе расчетного фьючерсного контракта. Он устанавливается в результате биржевых торгов на ПАО «Московская Биржа».

Инвестор имеет преимущество выбора между получением денежных средств, эквивалентных стоимости слитка, или получением самого слитка драгоценного металла в момент погашения. Также «цифровое золото» позволяет диверсифицировать портфель классических инструментов финансового рынка.

Золото традиционно считается надежным инвестиционным активом, а гибридный цифровой актив в данном случае уникален тем, что не требует затрат на хранение физического слитка, предлагает более гибкие условия для инвестиций и предоставляет возможность его досрочной продажи.

«Золото – традиционный актив, и нам удалось упаковать его в инновационную оболочку. Это делает покупку более удобной, сохраняя при этом все инвестиционные свойства. Я рада, что мы первые открыли клиентам А-Клуба такую возможность и считаю, что после первой успешной сделки спрос на этот продукт будет расти», – рассказала Алина Назарова, руководитель А-Клуба.

Платформа цифровых финансовых активов А-Токен, разработанная на базе Альфа-Банка, является одной из крупнейших в России. По состоянию на январь 2024 года на платформе состоялось более 70 выпусков ЦФА совокупным объемом более 33 млрд рублей. Альфа-Банк (платформа А-Токен) включен в реестр операторов информационных систем.