84% иркутян столкнулись с финансовыми трудностями во время поиска работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Иркутской области и выяснила, сталкивались ли они с финансовыми трудностями во время поиска работы.

84% опрошенных иркутян столкнулись с финансовыми трудностями во время поиска работы (в целом по стране - 74%), из них 11% оценили их как незначительные, еще 51% ответили, что появились некоторые сложности с деньгами, но они вполне могут с этим справиться, а 22% опрошенных сообщили, что пережили серьёзные финансовые проблемы. Оставшиеся 16% ответили, что у них не было никаких финансовых затруднений, и чаще всего - ИТ-специалисты, менеджеры по закупкам и медики (по 35%).

Среди тех, кто не испытывал проблем с деньгами во время поиска работы, большинство имели сбережения (54%), 35% получили поддержку от семьи, 18% работали на фрилансе до выхода на постоянную работу, 9% получили достойную компенсацию от работодателя после увольнения, 4% имеют собственный бизнес, 3% получили доход от сдачи в аренду недвижимости, еще 2% продали свое жилье.

Соискатели, имеющие альтернативные источники доходов или финансовую «подушку безопасности», могут себе позволить искать подходящее место работы до трех месяцев (23%), 12% - до полугода, а 7% - целый год. Однако, 35% все-таки предпочитают тратить на поиск не больше одного месяца.

Любопытно, что самые дотошные соискатели, которые готовы выбирать варианты работы больше трех месяцев, специалисты по продажам (59%), HR-специалисты (58%) и работники из сферы производства (57%).

Тем не менее, 47% опрошенных иркутян, которые в данный момент не работают или находятся в поиске нового места трудоустройства, признались, что им пришлось серьезно сократить свои расходы, 22% урезали расходы на повседневные нужны, а еще 22% отложили дорогостоящие покупки и обращают внимание на цены в магазинах. Только 10% оставили расходы на прежнем уровне, и не экономят. Чаще это могут себе позволить ИТ-специалисты (13%) и специалисты по консалтингу (19%).