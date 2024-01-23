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Турпоток по России в новогодние праздники вырос на 19%

Транспортная отрасль за этот период обслужила 5,7 млн пассажиров. Слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина передают «Известия».

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«По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на высокий спрос на поездки, существенного роста цен на услуги удалось избежать. Он также добавил, что средняя загрузка гостиниц была более 80%, однако туристическая отрасль была готова к пиковым нагрузкам.

Ранее стало известно, что турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, планируется увеличить вдвое, до 3,6 млн человек к 2036 году. По итогам 2023 года турпоток должен составить 1,7 млн человек, такие данные на итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Игорь Кобзев.

Среди российских направлений, как и годом ранее, лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 направлений также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны. Средний чек на туры по России составил 86 569 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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