Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили прогноз в шесть раз

К 18 января поступления составили 13,5 млрд рублей при заложенных на весь 2024-й 2,1 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные госпортала «Электронный бюджет».

Речь о средствах, которые платят в казну уходящие компании. Причины позитивной динамики – в повышении размера «добровольного» взноса при продаже активов иностранных инвесторов и в закрытии сделок 2023-го. Эксперты полагают, что поступления от «налога на выход» продолжат расти и могут превысить прошлогодние 116 млрд рублей.

По оперативным данным «Электронного бюджета», на 18 января в казну поступило уже 13,5 млрд безвозмездных платежей от негосударственных организаций. При этом годовой прогноз поступлений по этой статье значительно ниже – 2,1 млрд рублей, следует из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. В ней подчеркивается, что к этой позиции доходов относятся также поступления, связанные с продажей иностранных активов.

Ранее стало известно о том, что Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить направления средств на развитие туристической инфраструктуры от добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных государств. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля. Ответственным за него назначен премьер России Михаил Мишустин. Средства будут рассчитаны от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономики.