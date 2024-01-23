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Ингосстрах Банк запустил трансграничные переводы

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Ингосстрах Банк сообщил  о новом функционале мобильного банка — теперь клиентам доступны трансграничные переводы физлиц.

Международные переводы можно осуществлять в пять стран: Армения, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан и Узбекистан.

– Для осуществления перевода достаточно авторизоваться в мобильном приложении, перейти в раздел «Платежи» и выбрать кнопку «Переводы за границу». После выбора страны вам будет предложено выбрать банк-партнер Ингосстрах Банка в указанной стране, далее - после заполнения всех необходимых полей - можно совершать перевод, – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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