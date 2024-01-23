Примсоцбанк увеличил сумму кредита по Дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей

В 2023 году спрос на «Дальневосточную ипотеку» программу в Приморье побил все рекорды. По словам экспертов Примсоцбанка, продажи подогрел рост ипотечных ставок на вторичный рынок недвижимости и ужесточения условий льготных программ. Так, по сравнению с 2022 годом количество кредитов, выданных по программе «Дальневосточная ипотека» в Приморском крае увеличилось на 35%. С 2024 года Примсоцбанк увеличил сумму Дальневосточной ипотеки до 9 млн. рублей без субсидирования от застройщиков.

Эксперты банка ответили на основные вопросы, которые возникают при приобретении квартиры в Дальневосточную ипотеку.

1. На каких условиях можно оформить Дальневосточную ипотеку в Примсоцбанке?

– Стоит отметить, что банк не вводил никаких ограничений и продолжает осуществлять кредитование без субсидирования застройщиков, не ограничивая перечень застройщиков, у которых возможно приобрести недвижимость. Сумма кредита – от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. С января 2024 года на жильё от 60 кв.м. можно получить до 9 миллионов рублей. Срок кредита от 3 до 20 лет. Процентная ставка 2% годовых. Первоначальный взнос от 20%. При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 0,8 процентных пункта. Если денежных средств на первоначальный взнос не хватает, возможно использовать средства материнского капитала. Решение банк принимает за 4 часа.

2. Кто может оформить Дальневосточную ипотеку?

– Льготную ипотеку на приобретение собственного жилья могут получить: молодые семьи до 36 лет, граждане не состоящие в браке до 36 лет, cотрудники образовательных и медицинских организаций без ограничений по возрасту и составу семьи, c трудовым стажем не менее 5 лет на дату подачи заявки на ипотеку, при этом для сотрудников медицинских организаций не имеет значение должность сотрудника, даже водитель может воспользоваться льготной программой.

3. Какую недвижимость можно купить по программе?

– Приобрести можно квартиру, жилой дом на первичном или вторичном рынке недвижимости, в том числе в сельских населенных пунктах или на территории монопрофильного муниципального образования.

4. Есть ли ограничения по программе?

– Воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» по низкой ставке можно только один раз. Также с 23 декабря 2023 года вступило в действие постановление правительство РФ. Именно с этого дня нельзя повторно оформить кредит по любым льготным программам.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году. По программе «можно купить жильё, расположенное в Дальневосточном федеральном округе. Оформить такой кредит можно до 31 декабря 2030 года по льготной ставке – 2%.