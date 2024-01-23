186 дворов и общественных пространств благоустроили в Иркутской области в 2023 году

Общий объем средств – 1,8 млрд рублей, в том числе более 1,3 млрд рублей – средства федерального бюджета, около 265 млн рублей – областные средства, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Все территории были отобраны в ходе общественных обсуждений. Жители сами решили, какие пространства необходимо благоустроить в первую очередь. Обсуждения проводятся в разных форматах: это и соучаствующее проектирование, и анкетирование населения, онлайн голосование, собрания общественности, публичные слушания. Наиболее масштабный формат – рейтинговое голосование, в ходе которого жители выбирают общественные пространства для приоритетного благоустройства в году, следующем за годом голосования.

Все средства субсидии на проекты 2024 года уже доведены до муниципальных образований. Местными администрациями разработаны проекты благоустройства, в муниципалитетах начинаются конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.