ПСБ предложил бизнесу автоматизированную подготовку авансовых отчетов

ПСБ расширил возможности держателей корпоративных карт и упростил работу бухгалтеров компаний, автоматизировав работу с авансовыми отчетами.

Бесплатный сервис для бизнес-клиентов, которые выпустили корпоративные карты в ПСБ, позволяет сотрудникам компаний при подготовке авансового отчета загружать в систему предприятия чеки за покупки, просто отсканировав их QR-код: чек будет загружаться автоматически из базы Федеральной налоговой службы, что существенно сокращает объем документации, хранимой на бумажных носителях, и повышает точность предоставляемой к отчету информации.

"Решение, которое реализовал ПСБ одним из первых на рынке, будет интересно для компаний, где требуется вести учет командировочных, представительских или административных расходов. Сервис позволит существенно сократить время на подготовку авансовых отчетов по корпоративным картам и переведет значительную часть документов в электронный формат", - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Для того, чтобы составить авансовый отчет и предоставить к нему подтверждающие документы, сотруднику необходимо сделать всего несколько кликов, после чего отчет сформируется автоматически в нужном формате, а бухгалтер сможет проверить его, не выходя из сервиса, имея при этом возможность выгрузить его в 1С для дальнейшей работы.

Решение реализовано при участии компании Pilx.