Ингосстрах Банк значительно расширил возможности мобильного приложения

Ингосстрах Банк сообщил об обновлении мобильного приложения — функционал расширен в части оплаты услуг ЖКХ, управления лимитами расходов по картам, запущен онлайн-чат, внедрена российская инновационная система распознавания QR-кодов, а также добавлена возможность осуществлять трансграничные переводы средств и др.

– На сегодняшний день клиентам банка в мобильном приложении доступно для оплаты более 50 000 услуг (49 000 по услугам ЖКХ), среди которых и крупнейшие компании РФ, и небольшие торгово-сервисные предприятия. Банк начал использовать в мобильном приложении российскую технологию распознавания QR-кодов. Она позволяет клиентам мгновенно сканировать QR-коды для проведения платежей. Технология создана ведущим разработчиком систем искусственного интеллекта и компьютерного зрения, компанией Smart Engines, – говорится в сообщении банка.

Также в настоящий момент клиентам банка доступны переводы средств за рубеж в такие страны, как: Армения, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Узбекистан.

Что касается лимитов по операциям, то банк обновил систему управления лимитами — теперь можно управлять лимитами по расходным операциям как в месяц, так и в день. Для кредитной карты теперь можно подать заявку на уменьшение или увеличение лимита.

Улучшена заявка на онлайн-кредит (теперь получение кредита проходит быстрее).



Задача онлайн-чата — дать клиентам возможность оперативно получать консультации по продуктам и услугам банка, решать возникающие вопросы и проблемы, изменять данные, запрашивать справки и выписки.