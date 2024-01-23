Власти намерены запретить дискриминацию при трудоустройстве служивших в армии и инвалидов

Помимо этого, отказ будет недействительным по признаку пола, национальности, наличию детей и т.д. Об этом пишет РБК.

Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность.

С инициативой внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс вышло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте, следует из таблицы поправок, подготовленных к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду (есть у РБК, их подлинность подтвердил знакомый с текстом источник).

Минтруд «частично поддержал» это предложение, указано в документе. Кроме того, ГПУ выступило за то, чтобы правительство получило право определять, какие работники и организации могут получить броню от призыва в период мобилизации.

Предложения ГПУ еще не рассматривались на заседании рабочей группы, дискуссия по ним только предстоит, сказал РБК ее руководитель, депутат Андрей Исаев. РБК направил запрос в Минтруд и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Согласно данным SuperJob, для 20% работодателей лишний вес – причина отказа в трудоустройстве. Дискриминация при трудоустройстве в России вне закона, однако работодатели нередко транслируют свои пожелания к внешнему виду кандидатов и рекрутеры вынуждены их учитывать. Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 69% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 22% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов.

Экономические перипетии последней пятилетки научили работодателей относиться к персоналу бережнее: о дискриминации при трудоустройстве по весу соискатели стали рассказывать реже (32% в 2019 году и 19% сегодня). А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей 5 лет назад говорили 37% россиян, сегодня – 36%.

Женщины и лишний вес у себя чаще находят, и о дискриминации полных людей в жизни и при устройстве на работу говорят чаще мужчин.