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Названы самые высокооплачиваемые вакансии января в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 77 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Иркутске.

В Иркутске в январе больше всего готовы платить менеджеру по продажам грузовых автомобилей. Ищут сотрудника с высшим образованием и релевантным стажем работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 80 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия финансиста с зарплатой от 80 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы.

На третьем месте – ведущий инженер-сметчик с зарплатой от 80 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование.

В рейтинг также вошли вакансии газоэлектросварщика с зарплатой до 70 тыс. рублей и коммерческого директора с зарплатой до 65 тыс. рублей.

В январе в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске, Томске, Кирове и Рязани в топе зарплатных предложений января – врачи.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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