Иркутская область готова участвовать в эксперименте по легализации гостевых домов

В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Законопроект предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года.

О готовности региона включиться в эксперимент по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов заявили первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников и руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова по итогам участия в круглом столе по данной тематике, организованном Комитетом Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры на площадке нижней палаты парламента.

Законопроект «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах» находится на рассмотрении в Госдуме РФ. В его рамках предлагается провести эксперимент на нескольких территориях страны по предоставлению гостиничных услуг в индивидуальных жилых домах или их части. Целью эксперимента является обеспечение защиты прав потребителей, их безопасности, а также создание благоприятных условий для развития инфраструктуры.

– Правительство Иркутской области концептуально поддерживает этот проект, поскольку он представляет собой ожидаемый и необходимый шаг в развитии туризма в регионе. Новый закон позволит собственникам гостевых домов выйти из «серой» зоны туристического рынка и повысить уровень сервиса. Легализация деятельности обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, комфорт и безопасность туристов. Кроме того, это позволит привести гостевые дома к единым стандартам качества в части экологической безопасности и обслуживания, – отметил Руслан Ситников.

Также первый зампред Правительства региона обратил внимание на то, что вокруг озера Байкал расположено большое количество гостевых домов, что подтверждается объемом размещаемой рекламы на площадках бронирования, а также ежегодным увеличением туристического потока при относительно стабильном числе коллективных средств размещения.

– Байкал возглавляет рейтинг самых посещаемых озер России наряду с Ладогой и Селигером. Неурегулированная законом деятельность владельцев жилых домов, в которых размещают туристов, значительно увеличивает экологическую нагрузку на Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Таким образом, включение Иркутской области в эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах является оправданным и необходимым для улучшения экологической ситуации на Байкале, – сказал Руслан Ситников.

Евгения Найденова подчеркнула, что рассматриваемый Госдумой законопроект имеет ключевое значение для развития туристической отрасли Иркутской области и является важным шагом к повышению качества услуг.

Вчера стало известно, что Минэкономразвития планирует расширить перечень регионов, которые станут пилотными, об этом сообщил замглавы министерства Дмитрий Вахруков. Первоначально предусматривалось только три региона-участника: Крым, Севастополь и Краснодарский край. Он отметил, что поступило «много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Поэтому мы будем предлагать расширять эксперимент до семи субъектов».

Напомним, в ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Согласно законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр - единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.