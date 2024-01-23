7% свободных помещений для инфраструктурного ретейла осталось в «Москва-Сити» по итогам 2023 года

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2023 года доля свободных помещений инфраструктурного ретейла в деловом центре «Москва-Сити» снизилась до 7%, что является минимальным значением за последние пять лет. Нулевая вакантность отмечается в башнях «Эволюция», «ОKO фаза I», «ОKO фаза II», «Меркурий». Среди основных арендаторов – кафе и рестораны, фитнес-центры и операторы сферы услуг.

По итогам 2023 доля вакантных инфраструктурного ретейла на территории ММДЦ «Москва-Сити» снизилась на 12,7 п. п. и составила 7%. Это минимальное значение за последние пять лет.

К концу 2023 года отсутствуют свободные торговые площади в башнях «Эволюция», «ОКО фаза I и II», «Меркурий». Менее 3% свободно в «Башне на набережной» и «Федерации».

Наибольшее снижение вакантности за год отмечается в Neva Towers, где по данным на конец декабря 2023 года свободными оставались 9,6% площадей. Среди открытий здесь можно отметить ресторан Ivanka, автомобильный салон Lamborghini, а также магазин Simplewine.

«Рекордное снижение вакантности на территории делового центра «Москва-Сити» говорит о завершении так называемого «пандемийного синдрома», повлекшего за собой существенное снижение трафика. Однако интерес со стороны ретейлеров различных профилей продолжает расти, поэтому ввод нового предложения, ожидаемый в 2024 году, будет как нельзя кстати», – говорит Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла NF Group.

Основную долю помещений инфраструктурного ретейла занимают заведения общественного питания (31%), спортивные клубы (22%), операторы сферы услуг (12%), ориентированные на обслуживание дневного трафика в ММДЦ «Москва-Сити», а также продуктовые магазины (7%) и операторы сферы развлечений (5%).

По итогам 2023 года арендные ставки на помещения инфраструктурного ретейла находятся в диапазоне от 40 000 до 120 000 руб./кв. м/год, не включая НДС, и зависят от площади помещения и расположения относительно пешеходного трафика. По сравнению с декабрем 2022 года отмечается увеличение нижней и верхней границы ставки аренды на 5% и 30% соответственно.

ММДЦ «Москва-Сити» и прилегающая территория по обоим берегам реки имеют большой потенциал и будут важными направлениями инвестиций, в том числе в силу потребностей самого делового центра в расширении инфраструктуры. Несмотря на планируемое увеличение объема площадей инфраструктурного ретейла в 2024 году за счет ввода в эксплуатацию новых проектов (Moscow Towers), вакантность не превысит 10%.