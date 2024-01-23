Подписан договор купли-продажи иркутского ТЮЗа

Здание перейдет государству. Это позволит начать реконструкцию. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Министерство имущественных отношений региона оформляет в государственную собственность Иркутской области помещения исторического здания Театра юного зрителя, которые находились в частной собственности. Договор купли-продажи помещений уже подписан, в ближайшее время на помещения будет осуществлена государственная регистрация перехода права собственности, отметили в министерстве. Стоимость выкупа составила около 137 млн рублей.

– В результате длительных переговоров собственники согласились продать помещения. После оформления сделки начнется разработка проектной документации. Как только проект получит положительное заключение экспертизы, правительство Иркутской области направит заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию объекта, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.