Иркутские соискатели реже идут на уступки в зарплате

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как часто соискатели из Иркутской области готовы пойти на снижение зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства. Представляем данные по итогам 4-го квартала 2023 года.

По данным ежеквартального исследования hh.ru настроений и ожиданий соискателей на рынке труда, в 4 квартале 2023 года 57% работников Иркутской области не готовы пойти на снижение зарплаты, даже в случае гарантированного трудоустройства. По сравнению с предыдущим кварталом прошлого года, таких респондентов стало больше на 4%. Преимущественно это работники из сферы строительства (60% среди представителей данного направления), закупок (58%), автомобильного бизнеса и розничной торговли (по 57%), сферы транспорта, логистики, перевозок (56%) и сотрудники производственных предприятий (55%).

Интересно, что в регионах Сибири реже всего снижать свои зарплатные ожидания готовы соискатели из Иркутской области (57% из них откажутся от такого предложения), а самые гибкие в этом вопросе соискатели из Томской области (44% из них не готовы к уступкам).

При этом 30% опрошенных соискателей из Иркутской области пойдут на уступки в зарплате ради гарантированного получения работы (доля таких респондентов не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом). Чаще на компромиссы в сумме вознаграждения готовы пойти кадры из сферы ИТ (48% среди специалистов данной квалификации), агенты по страхованию (42%), работники из сферы добычи сырья (41%), искусства, развлечений и массмедиа (38%), а также представители среднего и высшего менеджмента (38%).

Оставшиеся 14% не смогли дать однозначного ответа – уступят или нет они в зарплате, ради гарантированного получения работы.