ЦБ не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки

Банк России в настоящее время не видит "весомых оснований" для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, влияние меры на валютной рынок было умеренным в сравнении с проводимой денежно-кредитной политикой и уровнем ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки, – отметили в ЦБ. – Значимый вклад также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов".

Ранее правительство выступило за продление мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что "введённые меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос продления мер по обязательной продаже валютной выручки – прерогатива правительства. Сейчас, по его словам, правительству хорошо удается обеспечивать стабильность темпов развития российской экономики.

Требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки действуют до 30 апреля 2024 года для 43 групп компаний. Механизм предусматривает, что российские экспортеры должны зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.