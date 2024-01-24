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Прокат коньков открыли в Листвянке

Одна из региональных туристических компаний открыла прокат коньков на берегу Байкала. Он находится на центральной площади  посёлка Листвянка – одного из самых посещаемых мест туристами.

– В наличии все размеры – от 25 до 45. Взять коньки можно на несколько дней. Стоимость аренды за час – 300 рублей. Документы для залога обязательны, – говорится в сообщении туркомпании в соцсетях.

Листвянка – самая ближайшая от Иркутска локация, где можно увидеть Байкал. Из Иркутска до посёлка всего 1 час езды. В этом сезоне лед на Байкале встал в середине января, а пик ледового сезона приходится на февраль-март.

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В середине февраля на острове Ольхон на Байкале стартует ежегодный ледовый фестиваль OlkhonIceFest. В этом году он пройдёт  с 15 февраля по 15 марта.  По традиции парк ледового искусства создадут мастера из всех уголков России, значительную территорию фестиваля займут скульптуры, выполненные в технике ледопластики.

Ранее стало известно, что турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, по итогам 2023 года должен составить 1,7 млн человек. Такие данные на итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Игорь Кобзев. До 2036 года турпоток планируется увеличить вдвое, до 3,6 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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