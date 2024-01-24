Трикотажную фабрику запустили в Иркутске

Это совместный проект по переработке шерсти и изготовлению изделий из кашемира в рамках взаимодействия компаний Иркутска, Монголии и Республики Беларусь. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сегодня в Иркутске открылось трикотажное производство. Этот проект имеет международное значение: по одному виду сырья оно будет работать с Республикой Беларусь, по другому направлению – изделиям из кашемира – с Монголией.

В свою очередь правительство региона окажет необходимые меры поддержки, есть необходимость проработать вопрос обеспечения отрасли профессиональными кадрами.

– Наше предприятие будет производить трикотаж для всей семьи, любой сложности. Очень широкий перечень предметов: это и одежда второго слоя – свитера, кардиганы, школьная форма, а также аксессуары, – рассказала учредитель компании «Сибирская трикотажная мануфактура» Марина Таюрская.

Уже к 2025 году предприятие планирует выйти на производство до трех тысяч единиц свитеров и кардиганов и свыше 3,5 тысячи аксессуаров ежегодно. К 2028 году запланирован выход на полную мощность.

Напомним, что вопрос создания в Иркутской области производства по переработке шерсти и изготовлению изделий из нее прорабатывался во время визитов губернатора Игоря Кобзева в республику Беларусь и Монголию. В октябре 2023 года глава региона принял участие в 25-м заседании Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также посетил производства по изготовлению изделий из кашемира и шерсти.