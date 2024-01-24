Первый в 2024 году день донора прошел в ИНК

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел первый в этом году день донора.

Донорами стали 80 сотрудников, которые суммарно сдали 36 литров цельной крови. При этом 9 сотрудников выступили донорами впервые. Еще 13 участников вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

— Желающих помочь среди коллег становится все больше, в этот раз запись на акцию была закрыта за 3 минуты. Всех, кто не успел записаться, включили в резервный список, сейчас в нем более 30 человек, — отмечает заведующий здравпунктом ИНК Наталья Соболева.

Иркутская станция переливания крови выезжает в ИНК регулярно с 2017 года. Раньше в компании проводили такие акции два раза в год, в 2023-м организовали три акции, а теперь планируется сделать их ежеквартальными.