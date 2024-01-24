Прощальные вечеринки по случаю увольнения устраивают 7% иркутян

26% иркутян увольняется, ни с кем не прощаясь. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего, увольняясь с работы, иркутяне прощаются с коллективом устно (50% опрошенных). Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 22%. 7% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе. Еще 7% пишут прощальное письмо. 26% не считает необходимым уведомлять коллектив о своем уходе.

Мужчины к расставанию с сослуживцами относятся проще: чаще уходят, не прощаясь, или ограничиваются несколькими устными фразами. Накрыть стол для коллег и прощальные вечеринки – это больше про женщин, чем про мужчин.