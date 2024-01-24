УК «РСХБ Управление Активами» поддержит Фонд целевого капитала Уральского ГАУ

Компания «РСХБ Управление Активами» заключила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Уральского государственного аграрного университета. Примечательно, что это уже шестой эндаумент-фонд сельскохозяйственного вуза, с которым сотрудничает управляющая компания.

Группу РСХБ и Уральский ГАУ связывают длительные партнерские отношения. Передача активов Фонда в доверительное управление «РСХБ Управление Активами» стала очередным шагом расширения долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Эндаумент Уральского ГАУ был сформирован в декабре 2023 года для аккумулирования средств целевого капитала, его использования и распределения дохода от инвестиций в целях поддержки и развития деятельности вуза в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и других направлений.

«Фонд Уральского ГАУ стал первым и далеко не последним нашим клиентом из числа фондов целевого капитала в Уральском федеральном округе. Мы продолжаем реализацию комплексной программы развития института эндаументов в сельскохозяйственных вузах России», – прокомментировал Кирилл Копелович, управляющий директор по работе с институциональными и корпоративными клиентами «РСХБ Управление Активами».

Уральский ГАУ находится в топ-5 лучших отраслевых вузов страны (среди 54) по итогам рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ в 2022 году. За годы работы университет выпустил более 45 тысяч специалистов с высшим профессиональным образованием, среди которых лауреаты государственных премий, выдающиеся деятели науки и политики, победители и призеры наград высокого уровня. Сегодня в Уральском ГАУ обучается около 6000 студентов, магистрантов и аспирантов.