Спрос на дома перестал зависеть от сезона

Если в 2020 году в мае-августе доля сделок с ИЖС составляла 8,5%, то в ноябре-феврале – около 4%. К 2023 году разрыв сократился до 11% и 8%. Об этом пишет издание «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Жилфонд».

«Выраженная сезонность стала стираться с 2020 года, когда интерес к загородной недвижимости резко вырос в пандемию», – пояснил директор компании Александр Чернокульский.

С 2020 по 2021 год количество таких сделок стало больше на 40%, с 2021 по 2022-й – выросло еще на 26%, с 2022 по 2023-й – на 7%.

По мнению экспертов, за это время начал формироваться устойчивый тренд на загородный дом в качестве второго жилья.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.