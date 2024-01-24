Иркутяне смогут бесплатно сходить на экскурсию в музей Банка России

В Иркутске состоятся экскурсии в музей Банка России, который располагается в здании на улице Степана Разина, 14. Посетить его можно индивидуально или в составе группы в будние дни абсолютно бесплатно, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Здесь представлены экспонаты, рассказывающие об истории денежного обращения России и банковской системы Иркутской области: банкноты и монеты, ценные бумаги, счетная техника, письменные приборы, фотографии, книги. Кроме того, реконструирована обстановка рабочего места служащего Государственного банка конца XIX века.

Фото мэрии Иркутска

Фото мэрии Иркутска

Посетители могут не только увидеть экспозицию, но и принять участие в интерактивной лекции по финансовой грамотности. Предварительная запись обязательна. Направить заявку можно чрез сайт музея Банка России.