Иркутяне смогут бесплатно сходить на экскурсию в музей Банка России

В Иркутске состоятся экскурсии в музей Банка России, который располагается в здании на улице Степана Разина, 14. Посетить его можно индивидуально или в составе группы в будние дни абсолютно бесплатно, рассказали в мэрии.
Здесь представлены экспонаты, рассказывающие об истории денежного обращения России и банковской системы Иркутской области: банкноты и монеты, ценные бумаги, счетная техника, письменные приборы, фотографии, книги. Кроме того, реконструирована обстановка рабочего места служащего Государственного банка конца XIX века.
Посетители могут не только увидеть экспозицию, но и принять участие в интерактивной лекции по финансовой грамотности. Предварительная запись обязательна. Направить заявку можно чрез сайт музея Банка России.