Новости

Иркутяне смогут бесплатно сходить на экскурсию в музей Банка России

В Иркутске состоятся экскурсии в музей Банка России, который располагается в здании на улице Степана Разина, 14. Посетить его можно индивидуально или в составе группы в будние дни абсолютно бесплатно, рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Здесь представлены экспонаты, рассказывающие об истории денежного обращения России и банковской системы Иркутской области: банкноты и монеты, ценные бумаги, счетная техника, письменные приборы, фотографии, книги. Кроме того, реконструирована обстановка рабочего места служащего Государственного банка конца XIX века.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Посетители могут не только увидеть экспозицию, но и принять участие в интерактивной лекции по финансовой грамотности. Предварительная запись обязательна. Направить заявку можно чрез сайт музея Банка России.


<p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кадровый голод
Иркутские соискатели реже идут на уступки в зарплате
На рынке труда фиксируется взрывной спрос на подростков
Власти намерены запретить дискриминацию при трудоустройстве служивших в армии и инвалидов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес