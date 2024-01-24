Иркутянин дважды стал жертвой телефонных аферистов и отдал им почти 1,5 млн рублей

55-летний житель Иркутска стал жертвой мошенников – им удалось обмануть мужчину дважды. Потерпевший отдал аферистам почти 1,5 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

Известно, что впервые иркутянин попался на уловку преступников в 2022 году: тогда под предлогом заработка на бирже он перевел лжеброкерам 26 тысяч рублей. Однако в полицию обращаться не стал и решил забыть об инциденте.

Спустя время, ему начали поступать звонки с незнакомых номеров с предложением о помощи в выводе заблокированных средств. Мужчине обещали помочь вернуть около 7 млн рублей. Для получения денег требовалось открыть счет во французском банке, а затем, оплатив комиссию, вывести оставшиеся «вложения». Мужчина понял, что общается с аферистами, и прекратил беседу.

В 2023 году обманутый вкладчик ехал в автомобиле и услышал рекламу по радио о возврате сбережений, которые оказались похищены мошенниками. Он позвонил по указанному номеру и оставил заявку. Через два дня с ним связался якобы сотрудник правоохранительного ведомства, который проинструктировал его о способе возврата украденных средств, далее общение происходило в мессенджере. Под разными предлогами иркутянин перевел более 1 млн рублей.

Ведутся поиски преступников.