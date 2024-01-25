В Иркутске комплексно отремонтируют улицу Пролетарскую

Комплексный ремонт улицы Пролетарской, расположенной в центре Иркутска, проведут на всем ее протяжении – от Польских Повстанцев до Карла Маркса, рассказали в мэрии.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация, с которой заключат муниципальный контракт, будет определена по результатам аукциона.

Протяженность улицы составляет 582 метра. Она включает два участка, которые разделены площадью Труда. Подрядчику предстоит заменить асфальтовое покрытие проезжей части, тротуаров, установить гранитные бордюры, дорожные знаки, нанести разметку.

Кроме того, будут заменены крышки колодцев ливневой и кабельной канализации, смонтировано современное освещение. Проект также предусматривает устройство газонов методом гидропосева.