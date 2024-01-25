Как совмещать учебу и работу?

По данным hh.ru сегодня в поисках работы по всей стране находятся 686 тысяч молодых специалистов, в Иркутской области таких 11,1 тысяча, причем многие из них являются студентами-очниками. Как совмещать работу и учебу? Ко дню российского студенчества hh.ru представляет рекомендации юриста по трудовому праву.

Говоря о трудоустройстве очников, стоит отметить юридические аспекты. Тем более, статус предусматривает некоторые послабления. Рассказывает Татьяна Нечаева, эксперт hh.ru по трудовому праву, юрист hh.ru:

Если студент учится в ссузе и ему от 16 до 18 лет, его не должны нагружать работой более 4 часов в день (или 17,5 часов в неделю). Если в вузе, и ему больше 18-ти, эти правила на него не распространяются. Однако он может договориться с работодателем о неполном рабочем дне или гибком графике. Заработная плата в этом случае будет пропорциональна отработанному времени либо объему выполненной работы.

Молодому специалисту, совмещающему работу с получением среднего профессионального или высшего образования впервые, Трудовой кодекс дает дополнительные гарантии, а именно — отпуска на время сдачи экзаменов. Для студентов вузов, обучающихся на очном отделении, это: 15 календарных дней в учебном году для прохождения промежуточной аттестации, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц. Учащимся ссузов выделяется 10 календарных дней на сессию и до двух месяцев — на прохождение государственной итоговой аттестации. Важно понимать, что речь — о студентах, осваивающих образовательные программы с государственной аккредитацией (в других случаях льготы устанавливаются договорами). И еще: оформление учебного отпуска не подразумевает выдачи отпускных. То есть зарплата за время отсутствия на работе начисляться не будет. Но! Основной оплачиваемый отпуск оформляется как любому штатному работнику.

Еще один важный момент. Учащийся любого учебного заведения может претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП). Порядок его предоставления предусмотрен локальными нормативными актами. Среди причин, дающих на него право (выход из академического отпуска, восстановление после отчисления, выступление в составе национальных спортивных сборных, беременность, состояние здоровья и др.), может быть и «совмещение учебы с трудовой деятельностью по специальности, с предоставлением справки с места работы».

Студенты дневных отделений входят в группу риска для работодателя. Очень высока вероятность быстрого выгорания, когда на голову одновременно сваливается сдача курсовой и срочный проект на работе. Поэтому на собеседовании студентов обязательно спрашивают: «А как, собственно, ты планируешь совмещать работу и учебу?».

«Мы советуем не отвечать в духе: «Как-нибудь разберусь». Такой ответ не вызывает доверия, поскольку указывает на несерьезное отношение к учебному процессу. Чего же работодателю ждать тогда от такого работника? Его задача — убедить работодателя в адекватном восприятии действительности. Лучше честно ответить: «Буду уделять учебе столько-то часов в день или столько-то дней в неделю или попробую договориться с преподавателями», - рекомендует Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

Сессия — это всегда дополнительная нагрузка, которая увеличивается при совмещении учебы с работой. Провести три ночи без сна за зубрежкой билетов, а днем выполнять рабочие обязанности — такое мало кому по силам, как минимум, с точки зрения здоровья. Если студент учится по программе, имеющей госаккредитацию, работодатель должен предоставлять отпуск на время экзаменов. В противном случае придется рассчитывать только на свои силы. И есть вероятность, что, переключившись на сессию, можно в итоге остаться без работы. В этой ситуации советуем избавляться от „синдрома студента“, когда выполнение полученного задания отодвигается до последнего момента. Такой подход научит грамотно планировать время, распределять свои силы, расставлять приоритеты и, как следствие, эффективно работать в режиме многозадачности.