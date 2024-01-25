Для 90% платформенных занятых эта работа основной источник дохода

Заместитель генерального директора ЦСР Лора Накорякова рассказала о результатах социально-экономического мониторинга ключевых тенденцией на рынке платформенной занятости в России.

К 2024 году платформенная занятость стала основным источником дохода для большинства платформенных занятых – для 90% респондентов данная деятельность приносит более 50% дохода. При этом, почти вдвое – с 45% до 79% – выросла доля платформенных занятых, для которых данная деятельность является единственным источником дохода.

«Из плюсов – это, конечно, простота начала сотрудничества с платформами, гибкость графика и возможность выбора проектов. Эффективность работы даже повышается, например, курьеры благодаря цифровым технологиям, алгоритмам и оборудованию от платформ (велосипеды, самокаты и т.д.) могут больше и быстрее выполнять заказы», – отмечает Лора Накорякова.

Причем платформенная занятость все больше выходит из тени. По данным мониторинга, почти каждый третий (31%) трудящийся через интернет-платформы является самозанятым. Из них 48% осуществляют добровольные пенсионные взносы: 42% – в государственные фонды, 6% – в негосударственные. Доля таких за период 2021-2023 гг. выросла в два раза.

Объем и число получаемых социальных гарантий, которые получают самозанятые также растет. Сейчас по данным мониторинга, уже каждый второй платформенный занятый (54%) отмечает наличие каких-либо социальных гарантий, причем чаще об этом говорят курьеры (65%). К началу 2024 года усилилась значимость условий, обеспечивающих материальную защищенность в числе приоритетных социальных гарантий для платформенных занятых. В частности, для опрошенных выросла значимость пенсионных отчислений, страхования от несчастных случаев и выплат при профзаболеваниях.

Сейчас наибольшее удовлетворение у опрошенных платформенных занятых вызывают условия организации труда: удобство графика работы, простота и оперативность начала сотрудничества, своевременность и частота оплаты.

«Сами платформенные занятые отмечают один важный барьер– ограниченность карьерного роста. Это действительно очень важный фактор для реализации человека, поэтому среди платформенных занятых будет расти доля тех, кто имеет и иной источник дохода», – указывает Лора Накорякова.

В целом платформенная занятость также положительно влияет на кадровую обеспеченность. Например, студенты могут совмещать платформенную занятость с учебой. Такой формат вполне устраивает и компании, так как найти людей для курьерской доставки, проверки товарных полок, работы в распределительных центрах всегда очень сложно.

«Платформенная занятость, благодаря своей гибкости и ориентированности на потребности и возможности человека, является важным источником дохода для молодого поколения и женщин. Эти особенности необходимо учитывать при мониторинге состояния сегмента, проработке мер поддержки, а также в случае возникновения задачи по оценке социально-экономических эффектов от развития платформенной занятости на отрасли и экономику страны в целом», – отметила заместитель генерального директора ЦСР Лора Накорякова.