Налоговый период пока не особо помогает рублю

Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. С приближением пика фискальных платежей все больше компаний продает иностранную валюту. Однако пока это не приводит к более или менее устойчивой восходящей динамике курса рубля. По мнению экспертов БКС, это может свидетельствовать о недостаточном объеме предложения иностранной валюты или повышенном спросе на нее.

– Ранее такое поведение рубля в налоговый период сразу после его завершения приводило к заметному снижению курса национальной валюты. К тому же импорт может постепенно восстанавливаться после просадки, свойственной самому началу года, – отмечают аналитики БКС.

24 января рубль на Мосбирже закрылся на уровне 88,4 рубля за доллар.

Эксперты считают диапазон 87,5-92,5 устоявшимся и ожидают во втором квартале 2024 года ослабления рубля. Они прогнозируют рост курса доллара выше 100 рублей.

Ранее стало известно, что Белый дом выступил за продление обязательной продажи валютной выручки для ряда крупных экспортеров — эта норма была введена указом президента в октябре прошлого года для стабилизации ослабевшего тогда рубля. Продлить меры предлагается до конца года — сейчас их срок ограничен 30 апреля.