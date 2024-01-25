Недельные расходы россиян сократились на 3%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на третьей неделе года традиционно фиксируется снижение недельных расходов.

И начавшийся 2024 год не стал исключением. В период с 15 по 21 января среднестатистическая российская семья потратила на повседневные расходы 6838,3 руб., что на 208 руб. меньше, чем неделей ранее, но на 564 руб. больше, чем на первой каникулярной неделе года.

Таким образом, индекс покупательской активности получил значение в 234%, сократившись на 2,9% относительного предшествующего периода. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года объем недельных расходов увеличился на 1204 руб. или на 21,4%.

«С учетом небольшого снижения размера среднего чека сокращение общих недельных расходов говорит о возвращении россиян к обычному режиму потребления после новогоднего всплеска», – комментируют данные эксперты.