Годовая инфляция в Иркутской области в декабре увеличилась до 8,21%

Это выше показателя по Сибирскому федеральному округу (8,04%) и по России в целом (7,42%). Годовой рост цен в регионе ускорился в основном из-за продолжающегося переноса производителями и поставщиками возросших затрат в цены, высокого спроса на отдельные непродовольственные товары. Данные приводит Банк России.

В декабре цены на продовольствие были выше, чем годом ранее, на 8,94%, в ноябре – на 8,02%.

Расходы животноводов, переработчиков мяса и молока продолжили расти, в том числе из-за повышения зарплат для привлечения и удержания работников. Возросшие издержки предприятия переносили в цены. В результате в декабре цены на яйца, молоко, сливочное масло, мясо и колбасы в годовом сопоставлении выросли больше, чем месяцем ранее.

Увеличились затраты кондитеров на отдельные ингредиенты, в частности, на яйца. В итоге по сравнению с ноябрем цены на мучные кондитерские изделия в годовом выражении росли быстрее.

Повысились издержки тепличных хозяйств на закупку семян, удобрений, оплату труда и логистику. Как следствие, цены на помидоры в годовом сопоставлении выросли больше, чем в ноябре, а годовое снижение цен на огурцы сменилось ростом.

В декабре цены на непродовольственные товары выросли в годовом сопоставлении на 7,38%, в ноябре – на 7,29%.

На рынке Приангарья спрос на импортные подержанные автомобили по-прежнему превышал предложение. Кроме того, на стоимость иномарок с пробегом продолжал влиять пересмотр в конце октября 2023 года правил уплаты утилизационного сбора. По этим причинам цены на импортные подержанные автомобили в годовом выражении выросли больше, чем в ноябре.

Рост продаж легковых автомобилей способствовал повышению спроса на автошины. Это позволило производителям и поставщикам шин продолжить перенос возросших издержек (в том числе на логистику и оплату труда) в стоимость товара. В итоге по сравнению с ноябрем цены на автомобильные шины в годовом сопоставлении росли быстрее.

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре снизился до 8,40% после 10,02% в ноябре.

По всей стране в декабре 2022 года повысились тарифы на коммунальные услуги, а в декабре 2023 года индексация тарифов не проводилась. В результате годовые темпы прироста цен на коммунальные услуги снизились. Это так называемый эффект высокой сравнительной базы.

Кроме того, поездки на отдых в Турцию в годовом выражении дорожали медленнее. Этому помогли укрепление рубля и расширение акционных предложений от турецких отелей.