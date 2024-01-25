Вопросы цифровизации Приангарья обсудили Игорь Кобзев и председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин

Школу программирования «Школа21» планируют открыть в Иркутской области. Это совместный проект Сбербанка и Правительства региона. Обучение в ней будет бесплатным, а в дальнейшем всех студентов ожидает стажировка. Этот и другие вопросы обсудили во время рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Напомним, между правительством региона и ПАО Сбербанк действует соглашение о сотрудничестве, документом предусмотрено постоянное взаимодействие при внедрении и развитии в Иркутской области цифровых технологий. Одним из центральных событий стала состоявшаяся осенью прошлого года дизайн-сессия по развитию технологий искусственного интеллекта в Иркутской области, организатором которой выступил ПАО Сбербанк при поддержке правительства региона и областного министерства цифрового развития и связи.

– Главная цель конструктивного взаимодействия между правительством региона и ПАО Сбербанк – социально-экономическое развитие Приангарья, улучшение качества жизни населения. Сегодня компания предложила нам ряд проектных решений, на встрече окончательно проговорили те направления, по которым важно выстроить совместную работу. В частности, это использование технологий искусственного интеллекта для прогнозирования вероятности происшествий природного характера: паводков, пожаров, схода селей, – рассказал Игорь Кобзев.

Губернатор напомнил, что во время дизайн-сессии были определены приоритетные направления для внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе: это здравоохранение, комфортная и безопасная городская среда, экология и безопасность, развитие ИТ-компетенций для удержания молодежи. На сегодняшний день по всем указанным направлениям проводится детальный анализ инициатив для дальнейшей проработки технических заданий.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы транспортного планирования и регулирования дорожного движения. Ведется работа по внедрению ИТ-продуктов банка для работы с обращениями граждан и по формированию электронных рецептов.

– Сегодня на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым и представителями правительства региона договорились о взаимодействии по основным важным приоритетным отраслям: это ЖКХ, образование, здравоохранение, посмотрели, как будем двигаться по применению тех инструментов, которые есть в Сбербанке. Закреплены сроки и исполнители – будем работать в рамках дорожной карты, – уточнил Александр Абрамкин.