47% промышленных предприятий не хватает работников

В январе 2024 года на недостаток квалифицированных кадров пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование опрос Института Гайдара.

Уровень занятости в привязке к прогнозу спроса на продукцию предприятий оценивается раз в три месяца. Вариантов ответа три: кадров «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Этот вопрос был включен в анкету в середине 1990-х годов, когда промышленность «страдала» избыточными кадрами: например, в апреле 1996 года «более чем достаточно» работников было у 37% предприятий. Сейчас же, в январе 2024 года, такой вариант ответа выбрали лишь 2% компаний. В опросах ИЭП принимают участие более 1 тыс. промышленных предприятий.

В среднем по 2023 году недостаточная обеспеченность работниками «в связи с ожидаемым спросом» также стала рекордной – 37% – столько предприятий считали, что у них недостаток кадров, говорится в одном из прошлых обзоров Цухло. Дефицит мощностей с привязкой к ожидаемому спросу в прошедшем году имели 15% предприятий, что оказалось меньше рекорда 2007 года.

Ранее эксперты hh.ru назвали топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области. При этом, самый высокий спрос в регионе сейчас зафиксирован на водителей, на их долю приходится 7,9% от всего объема предложений о работе. На втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и работе с клиентами (7%), на третьем – продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,7%).

Наиболее высокий спрос в Иркутской области в январе коснулся машинистов (4,3%), поваров (2,6%), врачей (2,4%), бухгалтеров и электромонтажников (по 2,1%), разнорабочих (2,0%), операторов call-центров (1,9%), кладовщиков и автомехаников (1,7%), сантехников (1,6%), сварщиков (1,5%) и инженеров-конструкторов (1,4%).